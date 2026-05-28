Резаи: Трамп не нацелен на переговоры с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп не хочет посредством дипломатии урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, у него другие задачи в регионе, считает военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, передает Press TV.

"Как и предсказывали, президент США в третий раз предает усилия дипломатии. Продолжая морскую блокаду, выдвигая чрезмерные переговоры на переговорах, он опять доказал, что не склонен к переговорам, а добивается других целей"

– Мохсен Резаи

Накануне сообщалось, что Трамп пока не принял решения по сделке с Ираном. По сообщениям иранских СМИ, заявления президента США, связанные с возможным соглашением и отдельными его пунктами, представляют собой "смесь правды и лжи".

По словам Трампа, Тегеран готов уничтожить обогащенный уран, разблокировать и разминировать Ормузский пролив и отказаться от взимания платы за проход через пролив.