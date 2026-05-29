Аракчи: Тегеран продолжает непрямой диалог с Вашингтоном

Иран и США активно обмениваются сообщениями через посредников в процессе выработки меморандума о взаимопонимании, рассказал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи через иранские СМИ призвал население не доверять заявлениям о перспективах ирано-американских переговоров, поскольку непрямой диалог Тегерана и Вашингтона сейчас в самом разгаре.

Он подчеркнул, что между США и Ираном на дипломатическом уровне налажен постоянный контакт через посредников, которые передают послания и предложения сторон друг другу.

"Пока не будет достигнут четкий результат, делать какие-либо суждения невозможно. Все, что сейчас говорится, - это предположения, и к ним не следует относиться серьезно"

– Аббас Аракчи

В связи с этим Аракчи призвал иранских граждан дожидаться официальных сообщений властей о достижении того или иного результата в диалоге с США.