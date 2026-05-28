Вестник Кавказа

Абхазия открывает купальный сезон

Абхазия открывает купальный сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Гагрском районе Абхазии стартует купальный сезон. Приоритетное внимание власти уделяют безопасности туристов.

В Гагрском районе Абхазии 1 июня открывается купальный сезон по согласованию с профильными ведомствами, об этом сообщил замглавы администрации района Тимур Ампар. 

Он отметил, что большое внимание уделяется обеспечению безопасности отдыхающих.

"Вопросу обеспечения безопасности наших туристов мы уделяем приоритетное внимание, естественно. Были даны все необходимые поручения для того, чтобы службы перешли на усиленный режим работы в этот период"

– Тимур Ампар

Замглавы администрации Гагрского района добавил, что развитие туристической инфраструктуры в Восточной Абхазии создает конкуренцию, что стимулирует район повышать уровень сервиса и обеспечивать комфортные условия отдыха, передает Sputnik.

Наиболее популярны у российских туристов курорты Гагра и Пицунда, расположенные в Гагрском районе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.