Абхазия открывает купальный сезон

В Гагрском районе Абхазии 1 июня открывается купальный сезон по согласованию с профильными ведомствами, об этом сообщил замглавы администрации района Тимур Ампар.
Он отметил, что большое внимание уделяется обеспечению безопасности отдыхающих.
"Вопросу обеспечения безопасности наших туристов мы уделяем приоритетное внимание, естественно. Были даны все необходимые поручения для того, чтобы службы перешли на усиленный режим работы в этот период"
– Тимур Ампар
Замглавы администрации Гагрского района добавил, что развитие туристической инфраструктуры в Восточной Абхазии создает конкуренцию, что стимулирует район повышать уровень сервиса и обеспечивать комфортные условия отдыха, передает Sputnik.
Наиболее популярны у российских туристов курорты Гагра и Пицунда, расположенные в Гагрском районе.