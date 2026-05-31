Азербайджан готов расширить Южный газовый коридор

В SOCAR заявили о готовности нарастить экспорт азербайджанского газа и расширить Южный газовый коридор при условии долгосрочных контрактов и финансирования со стороны партнеров.

Президент Государственной нефтяной компании SOCAR Ровшан Наджаф заявил о готовности Азербайджана увеличить поставки газа на региональные рынки. Об этом он сообщил в ходе "Бакинской энергетической недели".

“Мы готовы поставлять больше газа и готовы к расширению, однако нам потребуется сотрудничество и обязательства со стороны европейских партнеров в форме долгосрочных соглашений о закупке газа и финансирования этого проекта расширения”

- Ровшан Наджаф

Главными условиями для увеличения поставок газа он назвал заключение долгосрочных контрактов на закупку и финансирование проекта расширения Южного газового коридора.

Глава SOCAR отметил, что по сравнению с прошлым годом география экспорта значительно увеличилась. В настоящее время азербайджанский газ стабильно поставляется не только в Европу, Грузию и Турцию, но также в Сирию. В рамках действующего стратегического партнерства объемы поставок газа на европейский рынок планируется увеличить до 20 млрд куб м в год к 2027 году.

Как подчеркнул Ровшан Наджаф, в текущих условиях азербайджанский газ остается одним из наиболее надежных источников снабжения. Иностранные партнеры проявляют высокую заинтересованность в получении дополнительных объемов газа на постоянной основе.