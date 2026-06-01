Армения и Турция обсудили вопросы бизнеса в Карсе

Представители бизнес-кругов Армении и Турции встретились в Карсе. Стороны обсудили расширение связей и инвестиции.

Деловые круги Турции и Армении провели встречу в Карсе. Стороны провели встречу в формате B2B (Business-to-Business), передают СМИ.

Бизнесмены из Турции и Армении наметили перспективные направления сотрудничества, а также обсудили совместные проекты. В фокусе внимания сторон также оказались вопросы инвестиций.

Предприниматели затронули множество направлений взаимодействия, включая торговлю, транспорт, туризм, энергетику и другие сферы. Кроме того, представители бизнеса двух стран обсудили развитие логистических маршрутов в регионе.

Финальная часть мероприятия, посвященная инвестиционным договоренностям, прошла в закрытом формате.