Власти Абхазии планируют открыть представительство креативных агентств РФ

В Абхазии власти планируют создать представительство креативных агентств России. Об этом сообщил министр культуры Республики Абхазия Даур Кове на VII Форуме-фестивале "Российская креативная неделя".
Министр пояснил, что новая площадка станет южной резиденцией для российских компаний. Специалисты двух стран будут совместно производить креативные продукты на территории республики для их последующего экспорта в Россию.
По словам Даура Кове, первым совместным проектом государств станет разработка закона о парке креативных индустрий, который четко пропишет условия профессиональной деятельности российских граждан в Абхазии.
Также глава ведомства добавил, что в Сухуме ожидается запуск совместного креативного хаба как первой физической площадки будущего парка с коворкингами и учебными заведениями при участии образовательных партнеров из России.
"Очень важный момент - это возможность, как мы считаем, создания некого представительства креативных агентств Российской Федерации у нас на территории"
- Даур Кове
Напомним ранее на пленарном заседании VII Форума-фестиваля "Российская креативная неделя" представители государств начали обсуждать перспективы международного сотрудничества в творческой сфере.