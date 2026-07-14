В МОК заявили о неизменности позиции по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет не станет менять позицию по участию спортсменов из РФ и восстановлению Олимпийского комитета России из-за требования стран ЕС прекратить его финансирование.

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит позицию по участию атлетов из России на международных соревнованиях и по восстановлению деятельности Олимпийского комитета РФ (ОКР), несмотря на мнение европейских чиновников, заявили в организации.

Об этом пишет, ссылаясь на представителя Международного олимпийского комитета, информационное агентство Reuters.

Согласно источнику, МОК будет придерживаться общемировых ценностей и транслировать идею о том, что спорт вселяет надежду на мир.

"МОК должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки и должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир"

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Напомним, ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, рекомендовав снять ограничения с российских спортсменов.

В последствие, Эстония и восемь стран ЕС потребовали от еврокомиссара по спорту Гленна Микаллефа прекратить финансирование комитета и других спортивных организаций, допускающих россиян и белорусов к международным турнирам.