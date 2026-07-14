Трамп недоволен затянувшейся войной с Ираном

По сообщениям СМИ, Дональд Трамп выражает недовольство затягиванием военной операции США против Ирана и сожалеет об упущенных возможностях для мирной дипломатии.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство затягиванием боевых действий против Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

​По сведениям телеканала, американский лидер считает упущенной возможность предотвратить конфликт из-за отказа администрации США от предложения Ирана ограничить ядерную программу.

​По данным источников, затягивание военной операции "Эпическая ярость" спровоцировало конфликт президента США с военным министром США Питом Хегсетом, требовавшим жестких мер вопреки позиции председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна.

​Кроме того, в публикации было отмечено, что в Пентагоне критикуют главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера за переоценку сил американской армии.

​Напомним, 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы остановить боевые действия на всех фронтах. Но в ночь на 8 июля американская армия возобновила масштабные удары, обвинив иранскую сторону в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.