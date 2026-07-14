Трамп недоволен затянувшейся войной с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство затягиванием боевых действий против Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
По сведениям телеканала, американский лидер считает упущенной возможность предотвратить конфликт из-за отказа администрации США от предложения Ирана ограничить ядерную программу.
По данным источников, затягивание военной операции "Эпическая ярость" спровоцировало конфликт президента США с военным министром США Питом Хегсетом, требовавшим жестких мер вопреки позиции председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна.
Кроме того, в публикации было отмечено, что в Пентагоне критикуют главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера за переоценку сил американской армии.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы остановить боевые действия на всех фронтах. Но в ночь на 8 июля американская армия возобновила масштабные удары, обвинив иранскую сторону в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.