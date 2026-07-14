Мирное урегулирование украинского конфликта способно привести к оттепели в российско-американских отношениях, заявили в Вашингтоне.

Значительное улучшение отношений Москвы и Вашингтона произойдет после завершения процесса украинского урегулирования, заявил претендент на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон.

Об этом он заявил в рамках встречи с членами Сената Конгресса для рассмотрения кандидатуры Клейтона на пост главы Нацразведки.

"Далее, как я понимаю из ежегодной разведывательной оценки, прочное урегулирование конфликта на Украине может открыть дверь для оттепели в американо-российских отношениях и улучшения двусторонних геостратегических и коммерческих отношений"

– Джей Клейтон

Он подчеркнул, что преодоление украинского конфликта совместными российско-американскими усилиями положительно повлияет на торгово-экономические связи двух стран.

Также Клейтон заявил о необходимости того, чтобы стороны достигли взаимопонимания и обеспечили долгосрочное урегулирование с учетом интересов всех участников переговорного процесса.