Вестник Кавказа

ОАЭ вернет в Иран задержанных рыбаков

ОАЭ вернет в Иран задержанных рыбаков
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Абу-Даби договорились о возвращении рыбаков, которые еще весной были задержаны в водах Объединенных Арабских Эмиратах. Часть из них уже были переданы в Исламскую Республику.

Власти Ирана начали процесс возвращения 55 рыбаков, которые весной были задержаны в водах ОАЭ, сообщила пресс-служба иранского посольства в Абу-Даби.

Уточняется, что 25 человек уже были доставлены на Родину.

Также, согласно информации посольства, 14 из них вернулись в страну на корабле через порт Бастак. Чуть позднее, после получения всей необходимой документации, еще 11 рыбаков прибыли в Иран авиарейсами Дубай-Мешхед.

Напомним, эти рыбаки были задержаны в водах ОАЭ в первые месяцы войны Ирана с США и Израилем.

Иранцы зашли на территорию другой страны по причине сбоя в работе систем навигации, пояснили в посольстве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
555 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.