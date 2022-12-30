ОАЭ вернет в Иран задержанных рыбаков

Тегеран и Абу-Даби договорились о возвращении рыбаков, которые еще весной были задержаны в водах Объединенных Арабских Эмиратах. Часть из них уже были переданы в Исламскую Республику.

Власти Ирана начали процесс возвращения 55 рыбаков, которые весной были задержаны в водах ОАЭ, сообщила пресс-служба иранского посольства в Абу-Даби.

Уточняется, что 25 человек уже были доставлены на Родину.

Также, согласно информации посольства, 14 из них вернулись в страну на корабле через порт Бастак. Чуть позднее, после получения всей необходимой документации, еще 11 рыбаков прибыли в Иран авиарейсами Дубай-Мешхед.

Напомним, эти рыбаки были задержаны в водах ОАЭ в первые месяцы войны Ирана с США и Израилем.

Иранцы зашли на территорию другой страны по причине сбоя в работе систем навигации, пояснили в посольстве.