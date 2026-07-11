Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана

Глава Белого дома решил возобновить морскую блокаду менее чем через месяц после ее отмены. Он пояснил, что другие страны смогут свободно пользоваться Ормузом.

Соединенные Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Об этом 13 июля сообщил на своих страницах в социальных сетях американский президент Дональд Трамп.

При этом он подчеркнул, что другие страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.

"Мы восстанавливаем иранскую блокаду. Она называется так потому, что препятствует проходу через пролив только иранских судов или кораблей, перевозящих иранские грузы. Все остальные страны смогут пользоваться проливом на справедливой и открытой основе"

– глава Белого дома

Он также акцентировал внимание на том, что США намерены за плату выступать гарантом судоходства в проливе.

"США с этого момента будут известны как "Защитник Ормузского пролива". Для честности процесса потребуется возмещение - в размере 20% от всех перевозимых грузов, за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этой нестабильной части мира"

– Дональд Трамп

По его словам, США незамедлительно приступают к введению в действие подобных механизмов.

Напомним, США приступили к морской блокаде Ирана во время эскалации между странами в апреле нынешнего года. В ночь с 17 на 18 июня США и Иран оформили меморандум, подразумевающий завершение конфликта, а также определяющий сроки отмены блокады и восстановления движения судов в Ормузском проливе.