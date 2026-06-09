Иран готов приступить к строительству железной дороги Решт - Астара

Глава Иранских железных дорог Джаббар-Али Закери заявил о скором старте строительства железной дороги Решт – Астара, отметив, что начало работ сдерживают лишь два фактора.

Иран в ближайшее время начнет строительство железной дороги Решт-Астара между Ираном и Азербайджаном, сообщил глава Иранских железных дорог Джаббар-Али Закери.

"Реализация проекта начнется вместе с выделением Россией кредита в размере $5 млрд и полного выкупа земель Ираном. Маршрут, протяженность которого составит 162 км, призван соединить южные порты Исламской Республики с железнодорожной сетью Южного Кавказа и России"

- Джаббар-Али Закери

Проект поможет Ирану стать крупным региональным транзитным хабом, сделает иранскую экономику более устойчивой к санкциям и увеличит долю страны в региональном транзите, отмечает газета Javan Online, передает Sputnik Азербайджан.

Этот участок дороги позволит организовать сквозное железнодорожное сообщение с портами Персидского залива, а также с его вводом в строй сроки грузоперевозок из Мумбаи в Москву сократятся с 45 до 21 дня: это позволит снизить транспортные расходы на 30%.

Напомним, ранее мы писали о том, что на железнодорожной линии Решт-Астара международного транспортного коридора "Север-Юг" в Иране российские специалисты возобновили инженерные работы и готовы приступить к практической части реализации проекта дороги. Это было сделано сразу же, как только позволила военно-политическая обстановка. Кредитная линия на финансирование проекта строительства железнодорожной ветки не замораживалась. Иран и другие страны региона проявляют все больший интерес к реализации проекта на фоне сложностей с Ормузским проливом.