Инженерные работы на ж/д линии Решт-Астара возобновились – МИД России

На железнодорожной линии Решт-Астара продолжены инженерные работы. Российская сторона готова приступить к практической части реализации проекта дороги.

Российские специалисты вернулись к инженерным работам на ж/д линии Решт-Астара международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в Иране, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Инженерные изыскания по месту прохождения будущего маршрута возобновились сразу же, как только позволила военно-политическая обстановка. Кредитная линия на финансирование проекта строительства железнодорожной ветки не замораживалась"

– Мария Захарова

Как отметила Захарова, российская сторона ожидает решения вопросов технического характера и начала строительных работ. По словам официального представителя МИД, Иран и другие страны региона проявляют все больший интерес к реализации проекта на фоне сложностей с Ормузским проливом.

Напомним, что стоимость проекта, подписанного Москвой и Тегераном в 2023 году, составляет 1,6 млрд евро.