РФ начнет строительство железной дороги Решт - Астара после стабилизации в Иране

Россия и Иран планируют приступить к совместному строительству железнодорожной ветки Решт - Астара стоимостью €1,6 млрд после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Минтранс РФ приступит к строительству железнодорожной ветки Решт - Астара после стабилизации ситуации в Иране. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2026.

Как уточнил Никитин, российская сторона находится в высокой степени готовности и начнет строительные работы сразу после урегулирования обстановки на Ближнем Востоке, при этом Иран подтверждает готовность к сотрудничеству.

Минтранс РФ поддерживает постоянный контакт с Минтрансом Ирана. В постоянном диалоге с руководством Ирана также находится вице-премьер РФ Виталий Савельев, отвечающий за транспортный коридор "Север - Юг", отметил министр.

Соглашение о строительстве участка Решт - Астара протяженностью 160 км Россия и Иран заключили в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в €1,6 млрд. Финансировать проектирование, строительство и поставку товаров Москва и Тегеран будут совместно.