Иран хочет создать новый "пояс безопасности"

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении в связи с ситуацией в регионе создать новый "пояс безопасности".

Новый "пояс безопасности" Ирана может появиться на Ближнем Востоке, такое заявление сделал командующий силами "Аль-Кудс" КСИР ИРИ Исмаил Каани.

По его словам, эта зона будет простираться от Персидского залива до Красного моря, а также от Ормузского пролива до Баб-эль-Мандебского (у побережья Йемена).

Каани напомнил также о существовании Оси сопротивления, состоящей из союзников Ирана, а именно "Хезболлы" в Ливане, хуситов в Йемене и "Хамас" в Палестине.

Напомним, что ранее Тегеран сообщил о временном выходе из переговоров с Вашингтоном из-за ударов, которые Израиль наносит по Ливану. Кроме того, власти ИРИ предупредили о возможности новой блокировки Ормузского пролива и активизацией сил у пролива Баб-эль-Мандебского пролива. В понедельник хуситы запретили судам Израиля проходить через Красное море, пригрозив атаками тем, кто не попробует пойти против.