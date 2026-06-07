Израиль прекратил удары по Ирану – Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху сообщил о прекращении ответных ударов Израиля по Ирану, подчеркнув готовность армии возобновить боевые действия при новых ракетных атаках.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о прекращении военных ударов по Ирану, оставив за страной право на ответ при новых атаках. Об этом он заявил в телевизионном обращении.

Поводом для перемирия стала полная остановка огня со стороны Тегерана. Глава израильского правительства также заявил о провале попыток Ирана и ливанской шиитской организации "Хезболлах" навязать новые правила конфликта, подчеркнув, что позиция по самообороне донесена до президента США Дональда Трампа.

Эскалация напряженности началась днем 7 июня, когда израильская армия поразила объект "Хезболлах" в пригороде Бейрута из-за регулярных обстрелов своих северных районов. Вечером иранские вооруженные силы выпустили ракеты по северу Израиля, однако все снаряды успешно перехватила противовоздушная оборона.

В ночь на 8 июня израильские войска нанесли прямой ответный удар по Ирану. Утром Тегеран вновь обстрелял территорию еврейского государства, после чего к середине дня стороны официально объявили о двустороннем прекращении огня.