В Армении ответили на запрет поставок молока в РФ

В Армении Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов не согласен с решением об ограничении поставок молока на российский рынок. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
В заявлении уточняется, что Россия пока не предоставила результаты совместной проверки четырех армянских молочных предприятий, проведенной с 14 по 21 июля специалистами Россельхознадзора и Государственной сельскохозяйственной инспекционной службы.
Представители армянского ведомства подчеркивают, что на заводах республики не использовалось молоко от больных животных или зарубежное сырье, а согласно документам вся местная продукция прошла лабораторные проверки и полностью безопасна.
Напомним, с 27 июля Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении по итогам инспекции армянских молокоперерабатывающих предприятий.