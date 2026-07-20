В Армении ответили на запрет поставок молока в РФ

Власти Армении заявили, что не видят никаких оснований для решения России запретить ввоз армянской молочной продукции.

В Армении Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов не согласен с решением об ограничении поставок молока на российский рынок. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В заявлении уточняется, что Россия пока не предоставила результаты совместной проверки четырех армянских молочных предприятий, проведенной с 14 по 21 июля специалистами Россельхознадзора и Государственной сельскохозяйственной инспекционной службы.

Представители армянского ведомства подчеркивают, что на заводах республики не использовалось молоко от больных животных или зарубежное сырье, а согласно документам вся местная продукция прошла лабораторные проверки и полностью безопасна.

Напомним, с 27 июля Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении по итогам инспекции армянских молокоперерабатывающих предприятий.