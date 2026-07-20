Древние кувшины нашли при создании парка в Джалилабаде

Ценные археологические находки были сделаны в азербайджанском Джалилабаде во время работ по созданию парка – сейчас на месте работают археологи.

Важные находки удалось сделать во время строительства парка в Джалилабаде (Азербайджан), об этом пишут азербайджанские СМИ.

Имеющие историческую ценность предметы были обнаружены на территории "Нар багы", в ходе земляных работ.

В частности, строители нашли хозяйственные кувшины, а также другие древние образцы материальной культуры.

На месте находки работают сотрудники Института археологии и антропологии Азербайджана, передает Report. Планируется подвергнуть находки соответствующему анализу, после чего будут сделаны выводы об их возрасте и исторической ценности.