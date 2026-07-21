Ставропольские садоводы пятикратно увеличили урожай черешни

На прилавках магазинов трех российских регионов появилась ставропольская черешня – благодаря системной работе садоводов края урожай сочной ягоды удалось увеличить более чем в пять раз.

В ряде регионов России в магазинах фруктов и овощей появилась в продаже вкусная сочная черешня, собранная в садах Ставропольского края – садоводы уже завершили сбор урожая, сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

"На Ставрополье завершен сезон сбора черешни. В этом году аграрии получили 283 тонны ягод. Самый большой урожай - в Кочубеевском, Изобильненском, Петровском и Труновском округах"

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Ее урожай в нынешнем году не просто богатый – он почти в 5 раз больше, чем годом ранее, рассказали в пресс-службе Минсельхоза региона, передает "Интерфакс".

Хороший урожай – следствие системной работы садоводов и расширения площадей под фруктовые сады, в нынешнее году под черешню было выделено 191,4 га земли - более чем вдвое, чем годом ранее, поведала первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.

Ягоды настолько много, что она разошлась не только по рынкам и магазинам Ставрополья, но и была отправлена крупными партиями в Ростовскую, Московскую и Новосибирскую области, добавили в краевом Минсельхозе.