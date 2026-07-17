Авиапарк AZAL пополнил еще один аэробус

Авиапарк крупнейшего авиаперевозчика Азербайджана – авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" - пополнил очередной, четвертый по счету в этом году самолет Airbus A320neo.

Крупнейший авиаперевозчик Азербайджана – ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) - получило в свое распоряжение уже четвертое воздушное судно в 2026 году – им стал самолет Airbus A320neo. Общее число воздушных судов авиапарка AZAL достигло 30, сообщили в пресс-службе компании.

"Самолет оснащен салоном Airspace, двигателями нового поколения? увеличенными багажными полками и высокоскоростным Wi-Fi… Это обеспечивает пассажирам более высокий уровень комфорта, а также позволяет снизить расход топлива и объем выбросов углерода"

- сообщение

Прибытие нового авиалайнера - очередной этап программы AZAL по обновлению флота за счет воздушных судов нового поколения, что повышает операционную гибкость авиакомпании, позволяет обеспечить воздушными судами растущий спрос и развивать ее маршрутную сеть, говорится в сообщении, передает Report.

Компания в нынешнем году уже получила два самолета Airbus A320neo и один Airbus A321neo. В планах авиаперевозчика – к 2032 году довести свой авиапарк до 50 воздушных судов.