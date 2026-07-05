Вестник Кавказа

Москва открыта к диалогу с Брюсселем – Песков

Москва открыта к диалогу с Брюсселем – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ выступил с заявлением о том, что российская сторона остается открытой к диалогу со странами Европы и не она выступила с инициативой ранее свернуть отношения.

Россия в настоящее время выступает за развитие контактов с европейской стороной, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ.

Также представитель Кремля отметил, что Москва никогда не была инициатором сворачивания отношений с Брюсселем.

"Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия будет использовать приобретенный опыт при возобновлении контактов со странами Евросоюза.

"Разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога"

– Дмитрий Песков

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