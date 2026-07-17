Иран углубляет сотрудничество с Ираком

Тегеран и Багдад намерены договориться о расширении сотрудничества в ходе визита премьера Ирака аз-Зейди в Иран.

Глава правительства Ирака Али аз-Зейди совершит визит в Иран. В рамках своего визита аз-Зейди проведет переговоры о сотрудничестве с иранской стороной по ряду направлений, передает пресс-служба МИД ИРИ.

Согласно информации дипведомства Ирана, переговоры должны завершиться заключением договоренностей о партнерстве.

Отметим, что Ирак является для Ирана одним из трех важнейших экспортных направлений. Стороны стремятся нарастить торговый оборот до $20 млрд в обозримой перспективе.

Иракский премьер ранее провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом в ходе своего визита в Соединенные Штаты.