Вестник Кавказа

Иран углубляет сотрудничество с Ираком

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Багдад намерены договориться о расширении сотрудничества в ходе визита премьера Ирака аз-Зейди в Иран.

Глава правительства Ирака Али аз-Зейди совершит визит в Иран. В рамках своего визита аз-Зейди проведет переговоры о сотрудничестве с иранской стороной по ряду направлений, передает пресс-служба МИД ИРИ. 

Согласно информации дипведомства Ирана, переговоры должны завершиться заключением договоренностей о партнерстве. 

Отметим, что Ирак является для Ирана одним из трех важнейших экспортных направлений. Стороны стремятся нарастить торговый оборот до $20 млрд в обозримой перспективе.  

Иракский премьер ранее провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом в ходе своего визита в Соединенные Штаты.

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