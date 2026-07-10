Авиакомпания Air Georgia хочет построить терминал рядом с аэропортом Тбилиси

Авиакомпания Air Georgia сообщила о планах по строительству нового пассажирского терминала возле аэропорта в грузинской столице.
Соответствующее заявление было распространено пресс-службой перевозчика.
Отмечается, что компания владеет участком в 6 га возле воздушной гавани.
Как заявил основатель Air Georgia Георгий Кодуа, слова которого передала пресс-служба, подобная модель владения собственными терминалами характерна для многих европейских компаний.
"Новый терминал сможет обслуживать до 10 млн пассажиров в год – столько же даст расширение основного аэропорта оператором TAV Georgia"
– Георгий Кодуа
Он подчеркнул, что европейская инвестиционная группа сможет вложить в реализацию проекта $150 млн в течение пяти лет.
В пресс-службе отметили, что Air Georgia уже направила письмо с инвестиционной инициативой премьер-министру Ираклию Кобахидзе.