Вестник Кавказа

Новый грузинский перевозчик свяжет Тбилиси и Тель-Авив

Лента выдачи багажа в аэропорту Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Новая грузинская авиакомпания OneClick Airways начала совершать прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля.

Между Тбилиси и Тель-Авивом начали осуществляться регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта, сообщила телекомпания "Рустави 2".

Уточняется, что полеты производит новый грузинский авиаперевозчик OneClick Airways.

Прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля будут выполняться дважды в неделю.

Полеты из Грузии в Израиль будут осуществляться по понедельникам и пятницам, а из Израиля в Грузию – по четвергам и воскресеньям, рассказал телеканал.

Сообщается, что OneClick Airways уже совершила первый полет из Тель-Авива в Тбилиси на самолете Boeing 737.

По случаю запуска первого рейса состоялось символическое мероприятие, которое организовала компания TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. 

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