Новый грузинский перевозчик свяжет Тбилиси и Тель-Авив

Новая грузинская авиакомпания OneClick Airways начала совершать прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля.
Между Тбилиси и Тель-Авивом начали осуществляться регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Уточняется, что полеты производит новый грузинский авиаперевозчик OneClick Airways.
Прямые рейсы между столицами Грузии и Израиля будут выполняться дважды в неделю.
Полеты из Грузии в Израиль будут осуществляться по понедельникам и пятницам, а из Израиля в Грузию – по четвергам и воскресеньям, рассказал телеканал.
Сообщается, что OneClick Airways уже совершила первый полет из Тель-Авива в Тбилиси на самолете Boeing 737.
По случаю запуска первого рейса состоялось символическое мероприятие, которое организовала компания TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.