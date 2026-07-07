Анкара вывезет С-400 в Персидский залив – СМИ

В Турции рассматривают возможности передачи российских ракетных систем С-400 в одну из стран Персидского залива в обмен на получение американских истребителей F-35, пишут СМИ.

Анкара и Вашингтон обсуждают возможность передачи российских зенитных ракетных систем С-400 в одну из стран региона Персидского залива, пишет обозреватель турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат.

Уточняется, что это может быть реализовано с целью снятия с Турции американских санкций CAATSA.

Согласно публикации Фырат, "простые варианты деактивации или хранения систем в Турции не удовлетворяют требованиям Соединенных Штатов", поэтому рассматривается полный вывоз С-400 из страны.

Также, как сообщают источники, турецкая сторона рассчитывает не только на снятие американских рестрикций, но и на получение истребителей F-35.

Однако, пишет Hürriyet, даже полное снятие санкций не гарантирует возвращение Турции в программу F-35, так как подобные действия ограничены отдельным законом американского Конгресса.

"Поэтому, даже если санкции CAATSA будут сняты, возвращение Турции в программу F-35 все равно потребует завершения дополнительных политических, технических и юридических процедур"

– СМИ

Тем не менее, некоторые источники в турецком правительстве все же опровергают данную информацию, пишет РИА Новости.

"Такой ситуации нет, обсуждений о передаче российских ЗРК третьей стране не ведется"

– источник

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре заявил о том, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможном возвращении страны в программу F-35.