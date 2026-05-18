Азербайджан завоевал пять медалей на ЧЕ по греко-римской борьбе

Борцы из Азербайджана завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали на молодежном чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Сопье.

Два представителя сборной Азербайджана заняли третьи места в последний день молодежного чемпионата Европы (U-20), сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что соревнования проходят в столице Северной Македонии Сопье, спортсмены соревновались в греко-римской борьбе.

Бронзовыми призерами турнира стали Айхан Джавадов и Эльмин Алиев, одержав победу над румыном Драгосом Драгой и венгром Сабольча Синаем.

Кроме того, Роман Керимов занял пятое место, уступив в борьбе за пьедестал спортсмену из России Амиру Совмизу со счетом 2:6.

Напомним, ранее на этом же турнире Азербайджан получил одну золотую и две серебряные медали.

Чмпионом Европы стал Эмин Джавадлы, а серебряными призерами – Джавидан Нехматов и Орхан Гаджиев.