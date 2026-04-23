Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате Европы U17

В Болгарии завершился чемпионат Европы U17 по вольной борьбе, где первую тройку лидеров в командном зачете заняли сборные России, Азербайджана и Грузии.

В болгарском городе Самоков сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место в командном зачете на чемпионате Европы U17. Об этом сообщает Федерация борьбы Азербайджана.

На прошедших соревнованиях азербайджанские вольники набрали 156 очков, отстав всего на семь баллов от победившей сборной России со 163 очками. Сборная Грузии со 124 очками замкнула тройку лидеров.

Всего сборная Азербайджана завоевала три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

По одному золоту на турнире также выиграли представители Армении, Грузии, Украины и Болгарии.

В составе азербайджанской сборной под руководством Аскерхана Новрузова чемпионами Европы стали Гусейн Рзазаде, Ибрагим Гасанов и Нихад Сулейманлы. Серебро взял Рашид Назаров, а бронзовые награды получили Тунар Гасанов, Аббас Шафиев и Хаким Тагиев.

В российской команде золотую медаль выиграл Сергей Кармрян, а серебро завоевал Артем Ананян.

Отметим, что следующий чемпионат мира U17 среди борцов этой возрастной категории стартует 27 июня в столице Азербайджана Баку.