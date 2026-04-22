Сборная Азербайджана стала чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Азербайджанские спортсмены второй год подряд завоевали титул чемпиона Европы в командном первенстве на ЧЕ в Тиране (Албания).

Борцы греко-римского стиля из Азербайджана снова стали чемпионами Европы в командном первенстве, завоевав в общей сложности пять медалей, на турнире в столице Албании Тиране.

Азербайджанские спортсмены заработали две золотые и три бронзовые награды, что дало сборной 133 очка и титул чемпионов Европы.

На второй строчке оказалась Турция со 121 очком, "бронза" у Грузии (118 очков).

Медали высшего достоинства завоевали Хасрат Джафаров (весовая категория 67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг). Обладателями бронзовых наград стали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Маммедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

С достижением атлетов поздравил президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров. Он подчеркнул, что сборная Азербайджана оказалась самой сильной в Европе.

"Очередной впечатляющий успех нашей сборной по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Тиране радует и вдохновляет каждого из нас. Искренне поздравляю наших спортсменов, их тренеров и семьи с этим знаменательным успехом и желаю дальнейших побед азербайджанскому спорту на международной арене"

– Микаил Джаббаров

Напомним, что в минувшем году азербайджанская сборная по греко-римской борьбе также стала чемпионами Европы. На первенстве Старого Света в столице Словакии Братиславе ее представители завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, набрав в командном зачете 151 очко.