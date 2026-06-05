МИД Ирана: удары по Израилю были актом необходимой самообороны

Тегеран прокомментировал новый виток эскалации между Ираном и Израилем. В МИД ИРИ заявили о самообороне.

В дипведомстве Ирана прокомментировали удары по целям на территории Израиля. Как отметили в МИД ИРИ, эти действия были актом необходимой самообороны.

Тегеран заявил о неоднократном нарушении режима прекращения огня со стороны Израиля, который атаковал Ливан. В МИД также отметили, что еврейского государства является соучастником американских ударов по иранским судам в течение последних двух недель.

Кроме того, МИД Ирана указал на ответственность Вашингтона в текущей эскалации.

"Исламская Республика Иран, подчеркивая твердую решимость иранского народа решительно защищать свою безопасность и национальные интересы в любой точке, где это будет сочтено необходимым, напоминает, что прекращение огня в Ливане являлось неотъемлемой частью соглашения о прекращении огня от 8 апреля 2026 года, и правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня со стороны сионистского режима, вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности в регионе"

– МИД Ирана

В дипведомстве заявили о готовности отвечать военным путем на "авантюры" Израиля в отношении Ливана или Ирана.