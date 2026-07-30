Израиль уничтожил командира сектора Центральных лагерей в Газе

В Израиле сообщили о ликвидации командира сектора Центральных лагерей в Газе. Он принимал участие во вторжении на территорию еврейского государства осенью 2023 года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира сектора Центральных лагерей организации "Катаиб аль-Муджахедин" Ахмеда Хусейна Мухаммеда Кафину. Об этом сообщили в армейской пресс-служба.

Отмечается, что Кафена командовал подразделением, которое участвовало во вторжении на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

В последнее время он занимался организацией нападений на военнослужащих ЦАХАЛ и гражданское население Израиля.

В ЦАХАЛ отметили, что боевик, представлявший непосредственную угрозу для сил, был ликвидирован точечным ударом с воздуха.