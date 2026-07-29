Вестник Кавказа

Тело туриста из Владимира эвакуировали из Даутского ущелья в КЧР

Тело туриста из Владимира эвакуировали из Даутского ущелья в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии завершилась операция по поиску тела туриста, получившего смертельные травмы во время похода в Даутском ущелье.

Специалисты МЧС эвакуировали тело погибшего туриста со склона пика МИФИ в Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространило ГУ МЧС по республике.

"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева эвакуировали тело погибшего туриста со склона пика МИФИ в Даутском ущелье"

– МЧС по КЧР

Уточняется, что тело переносили на носилках типа "акья", задействуя при этом альпинистское снаряжение.

Доставив погибшего в ущелье Гоначхир, спасатели передали его правоохранителям.

В общей сложности в работах участвовали 12 спасателей.

Напомним, погибший был одним из участников горного похода, который совершала зарегистрированная группа из семи человек. Он приехал в КЧР из Владимира.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1020 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.