Тело туриста из Владимира эвакуировали из Даутского ущелья в КЧР

В Карачаево-Черкесии завершилась операция по поиску тела туриста, получившего смертельные травмы во время похода в Даутском ущелье.
Специалисты МЧС эвакуировали тело погибшего туриста со склона пика МИФИ в Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространило ГУ МЧС по республике.
"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева эвакуировали тело погибшего туриста со склона пика МИФИ в Даутском ущелье"
– МЧС по КЧР
Уточняется, что тело переносили на носилках типа "акья", задействуя при этом альпинистское снаряжение.
Доставив погибшего в ущелье Гоначхир, спасатели передали его правоохранителям.
В общей сложности в работах участвовали 12 спасателей.
Напомним, погибший был одним из участников горного похода, который совершала зарегистрированная группа из семи человек. Он приехал в КЧР из Владимира.