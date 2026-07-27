"Формула-1" пройдет на Иссык-Куле

Иссык-Куль этим летом впервые примет водную "Формулу-1". Состязания стартуют уже завтра – 31 июля. На озере была создана необходимая инфраструктура.

Чемпионат мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O Grand Prix of Kyrgyzstan состоится на озере Иссык-Куль, рассказал глава Госагентства развития туризма Киргизии Эдуард Кубатов.

Прежде всего он подчеркнул, что проведение водной "Формулы-1" в республике, историческое событие для всей Центральной Азии.

За два месяца на курорте была создана необходимая инфраструктура, способная принять 10 тыс человек. На озере появилась ивент-зона международного уровня, созданы технические условия для проведения чемпионата, поделился Кубатов.

"Мы работали в тесном взаимодействии: правительство, Международная федерация водного спорта, проект "Формула-1" и наша Национальная федерация водно-моторного спорта"

– Эдуард Кубатов

Чемпионат будет проходить с 31 июля по 2 августа, участие в нем примут около 20 международных команд и лучших пилотов мира. Ожидается, что в эти дни на Иссык-Куле будут находиться около 25 тыс гостей.