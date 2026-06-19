Годовая инфляция в РФ выросла до 5,95%

По данным Росстата, с 21 по 27 июля инфляция в России составила 0,04% после 0,17%. Замедление роста инфляции объясняется торможением увеличения стоимости бензина.

Инфляция в России опустилась 0,04% после 0,17%, сообщает пресс-служба Росстата.

Также, согласно данным, инфляция составляла "с 14 по 20 июля, также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,2% с 2 по 8 июня".

Исходя из данных за 27 дней июля следует, что годовая инфляция в стране на 27 июля ускорилась до 5,95% с 5,84% на 20 июля.

При этом, в конце июня она составляла 6,02%, рассказали в Росстате.

Замедление уровня инфляции объясняется торможением роста цен на бензин до 0,56% и снижением стоимости дизельного топлива на 0,06%.

Также, согласно статистике, годовая инфляция замедлилась по причине того, что что "в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября".

Среди услуг также значительно стали дешевле путевки на Черноморское побережье – на 8,5%, а также в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 8%.