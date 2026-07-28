Экспорт из Азербайджана в страны СНГ превысил $1 млрд

Поставки товаров и ресурсов из Азербайджана в СНГ выросли на 18% в первом полугодии. Стоимость поставок составила более $1 млрд.

Поставки продукции из Азербайджана в страны СНГ за первое полугодие выросли в ценностном значении на 18%. Суммарно стоимость экспорта товаров и ресурсов в страны содружества составила свыше $1 млрд, информирует Государственный таможенный комитет.

Импорт АР из стран СНГ за шесть месяцев года составил около $1,7 млрд. Это на 44% меньше, чем показатели годичной давности.

По данным ведомства, на долю СНГ приходится чуть более 6% от всего экспорта Азербайджана. Импорт из стран содружества составил свыше 20% от всего импорта страны.

Отметим, что основными статьями экспорта в страны СНГ являются аграрная продукция, продовольствие и продукция химической промышленности.