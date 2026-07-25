Беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики построят в Ставрополье

К осени в Ставрополье построят беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики — новый спортивный комплекс возводят полностью за внебюджетные средства.

В Ставрополе к осени рабочие построят беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики около школы №55 на улице Ивана Щипакина в юго-западном районе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

На объекте уже формируются очертания бегового круга и здания в его центре. В центральной части построят здание с тренерскими и административными помещениями, тренажерным залом, лекторием, раздевалками, душевыми и гардеробными. Проект реализуют на внебюджетные средства.

В спортивной зоне обустроят четыре круговые беговые дорожки по 200 м, воркаут-площадки и антивандальные тренажеры. Комплекс станет базой для открытых тренировок, занятий по общей физической подготовке и мероприятий по любительскому бегу.

"Новый беговой центр создается для развития любительского спорта и привлечения жителей к занятиям физической культурой. Начинающие спортсмены и любители бега смогут тренироваться, участвовать в открытых занятиях, мастер-классах и других спортивных мероприятиях"

- Иван Ульянченко

Отметим, в Ставрополе также строят плавательный бассейн на улице Тухачевского. Специалисты уже подготовили основание и сейчас собирают металлокаркас здания. Внутри оборудуют шесть дорожек длиной 25 м, а прилегающий участок озеленят и свяжут сетью пешеходных маршрутов.