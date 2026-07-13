Защитник "Ахмата" продолжит карьеру в Иране

ФК "Ахмат расстался с защитником Мехди Заре. В прошлом сезоне он провел за грозненцев 9 матчей в чемпионате России.
Защитник футбольного клуба "Ахмат" Мехди Заре перешел в иранский "Персеполис". Об этом информирует пресс-служба грозненской команды.
"Мы благодарим Мехди за работу и желаем ему удачи в новом этапе его карьеры"
– пресс-служба "Ахмата"
Напомним, 23-летний игрок обороны защищал цвета "Ахмата" с июля прошлого года. В минувшем сезоне он провел за грозненцев 15 матчей во всех турнирах, 9 из которых – в чемпионате России.