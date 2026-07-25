В Израиле заявили о ликвидации главы внутренней безопасности ХАМАС

Армия Израиля ликвидировала одного из ключевых членов ХАМАС, который отвечал за внутреннюю безопасность.
Израильская армия объявила об уничтожении главы внутренней безопасности ХАМАС Ваэля Ладави. Операция была проведена в центральной части сектора Газа.
"Вчера (в воскресенье - ред.) силы ЦАХАЛ и ШАБАК (службы общей безопасности Израиля - ред.) нанесли удар в районе Дейр-эль-Балах и ликвидировали... Ваэля Ладави, главу службы внутренней безопасности ХАМАС в центральной части сектора Газа"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Израильские военные отметили, что операция была проведена с учетом возможных рисков для местного населения.
Ранее стало известно, что Совет мира планирует запустить модель управления сектором Газа в ближайшие месяцы. Предполагается участие международной коалиции в разоружении ХАМАС.