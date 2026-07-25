Вестник Кавказа

В Израиле заявили о ликвидации главы внутренней безопасности ХАМАС

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Израиля ликвидировала одного из ключевых членов ХАМАС, который отвечал за внутреннюю безопасность.

Израильская армия объявила об уничтожении главы внутренней безопасности ХАМАС Ваэля Ладави. Операция была проведена в центральной части сектора Газа. 

"Вчера (в воскресенье - ред.) силы ЦАХАЛ и ШАБАК (службы общей безопасности Израиля - ред.) нанесли удар в районе Дейр-эль-Балах и ликвидировали... Ваэля Ладави, главу службы внутренней безопасности ХАМАС в центральной части сектора Газа"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

Израильские военные отметили, что операция была проведена с учетом возможных рисков для местного населения. 

Ранее стало известно, что Совет мира планирует запустить модель управления сектором Газа в ближайшие месяцы. Предполагается участие международной коалиции в разоружении ХАМАС.

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