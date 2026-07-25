Володин высказался о контактах парламентов РФ и США

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о продолжении парламентского диалога России и США.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил о продолжении диалога США и России на уровне парламентов. При этом говорить о результатах контактов пока преждевременно.

"Действительно, диалог идет, но об этом мы скажем ровно в то время, когда будем что-то обсуждать"

– Вячеслав Володин

Ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает новых предложений от США по украинскому урегулированию.

Напомним, что депутаты Госдумы РФ совершили визит в США. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал этот визит историческим.