Вестник Кавказа

Володин высказался о контактах парламентов РФ и США

Володин высказался о контактах парламентов РФ и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о продолжении парламентского диалога России и США.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил о продолжении диалога США и России на уровне парламентов. При этом говорить о результатах контактов пока преждевременно. 

"Действительно, диалог идет, но об этом мы скажем ровно в то время, когда будем что-то обсуждать"

– Вячеслав Володин 

Ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает новых предложений от США по украинскому урегулированию. 

Напомним, что депутаты Госдумы РФ совершили визит в США. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал этот визит историческим.

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