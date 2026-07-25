Нефть марки Brent опустилась ниже $85 за баррель

Нефть марки Brent стала стоить ниже $85 впервые с 17 июля. Падение котировок на торгах в понедельник составило свыше 7%.

Котировки нефти марки Brent опустились ниже $85 за баррель. Падение стоимости на торгах составило более 7%.

К 12:34 мск фьючерсы на Brent с поставкой в октябре стали стоить $84,97. Ниже $85 нефть стала стоить впервые за 10 дней, с 17 июля.

Другая популярная марка – техасская WTI – потеряла 7,56%. Сейчас сентябрьские фьючерсы оцениваются в $82,56 за баррель "черного золота".

Отметим, что на падение стоимости энергоносителей повлияла приостановка ударов США по Ирану.