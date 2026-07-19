В Казахстан пытались ввезти партию зараженных цветов из Армении

Зараженную продукцию из Армении обнаружили в аэропорту Алматы казахстанские таможенники – при проверке в партии цветов из Армении в них обнаружился опасный карантинный вредитель - западный цветочный трипс.

При проверке партии цветов, прибывших в Казахстан из Армении, инспекторы фитосанитарного контроля в аэропорту Алматы обнаружили в них опасного карантинного вредителя - западный цветочный трипс, сообщил Минсельхоз Казахстана.

"Заражение обнаружено… в партии из 600 срезанных цветов, ввезенных из Армении. В отношении владельцев продукции возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 400 Кодекса РК об административных правонарушениях"

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Аналогичный вредитель обнаружился и в партии зелени, прибывшей в казахстанский мегаполис из Нидерландов, передает Sputnik Казахстан.

В отношении владельцев зараженной продукции уже возбуждены административные производства, материалы расследования направлены в суд для принятия процессуального решения.

Защитные меры предприняты для предотвращения заноса и распространения особо опасных карантинных объектов, защиту отечественного агропромышленного комплекса и обеспечение фитосанитарной безопасности страны, - подчеркнули в Минсельхозе страны.