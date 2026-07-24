Трамп выбирает один из трех сценариев дальнейших действий по Ирану

NYT: у американского лидера есть несколько вариантов того, как в дальнейшем будут развиваться события в Иране – военная эскалация, экономические репрессии и выход из конфликта.

Президент США Дональд Трамп имеет три сценария событий в Иране, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно публикации издания, речь идет о дальнейшем углублении эскалации, экономических репрессиях против Ирана в виде новых жестких санкций, а также о завершении конфликта.

Как пояснили источники, при реализации третьего варианта будет объявлено о полной победе Соединенных Штатов.

Как утверждает The New York Times, в последнее время все варианты Трамп обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также другими представителями Белого дома и американского Пентагона.

"Каждый из вариантов обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, военным министром США Питом Хегсетом, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэном Кейном, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером"

– The New York Times

При этом, за пять месяцев конфликта США так и не смогли достичь своих целей, отмечает издание.

В том числе, Вашингтон не добился смены правительства Ирана путем применения "подавляющей военной мощи", отмечает NYT.