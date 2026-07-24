Трамп выбирает один из трех сценариев дальнейших действий по Ирану

Президент США Дональд Трамп имеет три сценария событий в Иране, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
Согласно публикации издания, речь идет о дальнейшем углублении эскалации, экономических репрессиях против Ирана в виде новых жестких санкций, а также о завершении конфликта.
Как пояснили источники, при реализации третьего варианта будет объявлено о полной победе Соединенных Штатов.
Как утверждает The New York Times, в последнее время все варианты Трамп обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также другими представителями Белого дома и американского Пентагона.
"Каждый из вариантов обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, военным министром США Питом Хегсетом, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэном Кейном, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером"
– The New York Times
При этом, за пять месяцев конфликта США так и не смогли достичь своих целей, отмечает издание.
В том числе, Вашингтон не добился смены правительства Ирана путем применения "подавляющей военной мощи", отмечает NYT.