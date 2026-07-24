США потребовали Израиль вывести войска из Газы, Ливана и Сирии

Премьер-министр Израиля заявил кабмину о том, что Вашингтон потребовал от него полного отвода ЦАХАЛ в секторе Газа, Сирии и Ливане.

Соединенные Штаты хотят, чтобы Израиль вывел войска c территории сектора Газа, Ливана и Сирии, соответствующее заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Об этом он сообщил членам военно-политического кабинета перед вылетом в Вашингтон, проинформировал израильский "13-й канал".

По информации источника, Нетаньяху намерен выступить против этих требований.

"Я буду решительно сопротивляться. Я скажу им нет"

— Биньямин Нетаньяху

Ранее военно-политический кабинет Израиля разрешил деятельность в секторе Газа специально созданного по инициативе президента США Дональда Трампа Совета мира.

Израиль выступил с заявлением о том, что не намерен отводить войска до полного разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа.