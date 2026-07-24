США потребовали Израиль вывести войска из Газы, Ливана и Сирии

Соединенные Штаты хотят, чтобы Израиль вывел войска c территории сектора Газа, Ливана и Сирии, соответствующее заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Об этом он сообщил членам военно-политического кабинета перед вылетом в Вашингтон, проинформировал израильский "13-й канал".
По информации источника, Нетаньяху намерен выступить против этих требований.
"Я буду решительно сопротивляться. Я скажу им нет"
— Биньямин Нетаньяху
Ранее военно-политический кабинет Израиля разрешил деятельность в секторе Газа специально созданного по инициативе президента США Дональда Трампа Совета мира.
Израиль выступил с заявлением о том, что не намерен отводить войска до полного разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа.