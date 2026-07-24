Вестник Кавказа

Турция обсудила с посредниками ситуацию вокруг конфликта США и Ирана

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава турецкого МИД провел телефонные переговоры с премьером Катара и главой штаба ВС Пакистана, обсуждался конфликт США и Ирана.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с представителями стран, выступающих посредниками в переговорах США и Ирана. Фидан поговорил с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бин Абдуррахманом бин Джасимом Аль Тани и начальником штаба ВС Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, сообщили источники в МИД Турции, передает TRT Haber.

Стороны обменялись мнениями вокруг ситуации с переговорами между США и Ираном.

Ранее Пакистан и Катар направили конфликтующим сторонам предложение о прекращении огня и возобновлении диалога. Вашингтон и Тегеран направили посредникам ответы на данную инициативу.

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