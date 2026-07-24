Постпред США при ООН: переговоры с Ираном ведутся на всех уровнях

Постпред США при ООН рассказал, что контакты с Ираном происходят на всех уровнях, у Трампа на столе "все варианты", сейчас он предоставил пространство для переговоров.

Переговоры Вашингтона с Тегераном осуществляются на всех уровнях, такое заявление сделал постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передает телеканал NBC News.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о приостановке американских ударов по Ирану.

"В настоящее время президент предоставляет пространство для переговоров. Переговоры ведутся на всех уровнях, от технических аспектов до самого высокого уровня"

– Майк Уолтц

Американский постпред при ООН добавил, что президент США сохраняет "все варианты на столе" в вопросе с Ираном.

Уолтц не дал ответа на вопрос, завершится ли война с Ираном в 2026 году.

"Я не буду очерчивать какие-либо временные рамки. В распоряжении президента есть все доступные варианты, и он использует дипломатический, экономический и военный (рычаги) для достижения очень ясной стратегической цели"

– Майк Уолтц