Армения может лишиться более 80% выручки от экспорта сыра

Возможная потеря российского рынка грозит Армении сокращением доходов от экспорта сыра более чем на 80% на фоне введенных ограничений на поставки молочной продукции.

В Армении отрасль по производству сыра потеряет более 80% экспортных доходов в случае прекращения поставок на территорию России. Об этом сообщило РИА Новости после изучения данных национальных статистических служб.

В 2025 году на Россию, являющуюся главным и единственным рынком сбыта со стабильными ежемесячными закупками на миллионные суммы, пришлось 13,5 млн $ из общих 16,4 млн $ мировой экспортной выручки Армении от продажи сыра.

Также Армения в 2025 году экспортировала сыр в США на 1,8 млн $ и в Грузию на 670,9 тыс $.

Напомним, накануне Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз всей молочной продукции из Армении по результатам инспекции местных предприятий. Дополнительно 12 июня ведомство приостановило импорт всей подкарантинной продукции из республики и ее транзит через территорию России в государства ЕАЭС.