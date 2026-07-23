Армения может лишиться более 80% выручки от экспорта сыра

В Армении отрасль по производству сыра потеряет более 80% экспортных доходов в случае прекращения поставок на территорию России. Об этом сообщило РИА Новости после изучения данных национальных статистических служб.
В 2025 году на Россию, являющуюся главным и единственным рынком сбыта со стабильными ежемесячными закупками на миллионные суммы, пришлось 13,5 млн $ из общих 16,4 млн $ мировой экспортной выручки Армении от продажи сыра.
Также Армения в 2025 году экспортировала сыр в США на 1,8 млн $ и в Грузию на 670,9 тыс $.
Напомним, накануне Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз всей молочной продукции из Армении по результатам инспекции местных предприятий. Дополнительно 12 июня ведомство приостановило импорт всей подкарантинной продукции из республики и ее транзит через территорию России в государства ЕАЭС.