В США отложили решение о расширении масштабов военной операции против Ирана

Администрация США пока не приняла окончательного решения о расширении масштабов военных ударов по Ирану, рассматривая как силовые сценарии, так и подписание соглашения, заявил Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии окончательного решения по вопросу увеличения масштабов военных ударов по территории Ирана, отметив, что Вашингтон продолжает активные контакты с Тегераном.

"Мы разговариваем с ними сейчас. Я полагаю, что они становятся все серьезнее день ото дня, вероятно, по очевидной причине"

- Дональд Трамп

Американский лидер отметил наличие нескольких вариантов выхода из конфликта. Одним из путей развития ситуации является интенсификация атак на иранские объекты, однако более предпочтительным сценарием выступает заключение нового договора.

"Есть военный выход, при котором мы просто продолжаем делать то же самое и даже более жестко, взрывая все, что у них есть. Или есть более разумная стратегия - заключить сделку"

- Дональд Трамп

Глава государства выразил мнение, что Иран заинтересован в соглашении, но пока не готов к нему. По его словам, Тегеран стремится продемонстрировать жесткость и не всегда открыто заявляет о желании договориться.

Напомним, совместная военная операция США и Израиля против Ирана стартовала 28 февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня на всех фронтах, 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.