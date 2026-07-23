Турпоток между РФ и Саудовской Аравией вырос на 63%

В первом квартале 2026 года объем взаимного туристического потока между Россией и Королевством Саудовская Аравия увеличился на 63%, сообщил Александр Новак.

Взаимный туристический поток между РФ и Саудовской Аравией по итогам первого квартала 2026 года вырос на 63%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на приеме по случаю столетия установления двусторонних дипломатических отношений.

Заместитель председателя правительства отметил расширение контактов между гражданами России и Саудовской Аравии и напомнил, что 11 мая вступило в силу межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов.

"По итогам прошлого года количество поездок саудовских подданных в нашу страну выросло более чем на 35%. А россиян в королевство - более чем на 40%. За первый квартал текущего года взаимный поток прибавил еще 63%"

- Александр Новак

Вице-премьер подчеркнул, что в РФ всегда рады принимать саудовских гостей, и добавил, что Россия с уважением относится к религиозному статусу королевства как хранителя главных исламских святынь.