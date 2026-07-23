Кисловодск стал городом "счастливых пенсионеров"

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка провел любопытное исследование, в котором жители России рассказали о тех городах, в которых хотели бы жить после выхода на пенсию. Одним из лидеров стал Кисловодск.

Ставропольский Кисловодск жители страны чаще всего рассматривают для переезда после завершения трудовой деятельности, заявил глава города-курорта Евгений Моисеев по итогам исследования "СберНПФ".

"Кисловодск всегда был городом здоровья, долголетия и комфортной жизни. Сегодня мы видим, что все больше россиян со всей страны рассматривают наш курорт как место, где можно комфортно жить и отдыхать после завершения трудовой деятельности"

- Евгений Моисеев

Факторов, влияющих на такой выбор россиян, много, и главные из них - хорошая транспортная доступность и благоприятный климат, отметил градоначальник, передает портал "Это Кавказ".

Кисловодск – просторный зеленый город с крупнейшим в Европе рукотворным национальным парком, благоустроенные общественные пространства и широкие возможности для активного отдыха, а современная городская инфраструктура привлекают людей разных поколений, добавил Евгений Моисеев.

Напомним, еще в апреле мы писали о том, что свой отдых в курортах Кисловодска россияне уже массово бронируют на предстоящие новогодние каникулы - на 8 месяцев вперед. Турпоток в городе стабилен, сейчас курорт обеспечивают новыми гостиницами и отелями, а также стремительно развивают сферу услуг.