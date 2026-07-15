7 самых красивых городов Северного Кавказа

Никита Голованов

Отдых на Северном Кавказе давно вошел в число самых популярных направлений для путешествий. Расскажем о самых красивых городах Северного Кавказа: Владикавказе, Грозном, Дербенте, Магасе, Нальчике, Пятигорске и Кисловодске.

Северный Кавказ – один из самых живописных и многообразных регионов России. Путешественники ездят на отдых сюда, чтобы увидеть первозданную красоту местной природы, заняться активными видами спорта и отдохнуть на теплых курортах.

Туризм на Кавказе невозможен без посещения городов региона, каждый из которых обладает богатой историей и будет интересным для путешественников. В этой статье рассмотрим семь самых интересных городов и расскажем, чем здесь можно заняться и что посмотреть.

Владикавказ

Владикавказ – столица Северной Осетии и самый крупный город республики. Он расположен на берегу реки Терек в нескольких десятках километров от Дарьяльского ущелья, где сегодня проходит Военно-Грузинская дорога. Основан город был по указу Екатерины II в 1784 году, он был одним из ключевых опорных пунктов русской армии на Кавказе в XVIII-XIX веках.

Сегодня это красивый современный город, где русская культура переплетается с осетинской и другими кавказскими культурами. Главная туристическая пешеходная артерия города – проспект Мира, "осетинский Арбат". Здесь расположены многие исторические здания, ходят трамваи, вечером улицу освещают фонари, создавая удивительную атмосферу уютного южного города, а в ясную погоду можно увидеть возвышающийся вдали Казбек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во Владикавказе есть сразу несколько необычных музеев, например, Музей театрального искусства, Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания, Художественный музей им. М. Туганова и другие. Кроме того, к значимым достопримечательностям города относятся местные храмы: здесь есть православные соборы, христианские храмы других конфессий, а также самая узнаваемая мусульманская святыня – Суннитская мечеть, построенная более ста лет назад.

Грозный

Столица Чеченской республики, город Грозный – один из самых современных и ярких городов Северного Кавказа. Город расположен на обоих берегах реки Сунжи. За последние годы здесь было возведено много узнаваемых достопримечательностей республики.

Датой основания города считается 1818 год, когда по указанию генерала Ермолова здесь была заложена крепость. В годы Кавказской войны она играла важнейшую стратегическую функцию, а в период Советской власти Грозный стал одним из крупнейших экономических и промышленных центров всего региона. Период 1990-х годов был очень тяжелым для города, но впоследствии он был восстановлен и обрел новую жизнь.

Одна из главных достопримечательностей Грозного – мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова, одна из крупнейших в Европе. Строительство было начато в конце 1990-х годов и закончено в 2008 году. Мечеть стала одним из символов возрождения города, рядом с ней обустроен парк "Райский сад" с дорожками и цветочными аллеями. При посещении мечети необходимо соблюдение дресс-кода.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Грозный-Сити" – другая узнаваемая достопримечательность Грозного. Комплекс небоскребов выполнен в футуристическом стиле. В одном из зданий есть смотровая площадка, куда можно подняться, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Единственная полностью пешеходная улица – бульвар Махмуда Эсамбаева. Здесь можно прогуляться вечером, чтобы лучше прочувствовать атмосферу города. Кроме того, в Грозном обязательно стоит посетить Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, а также "Грозненское море", водохранилище на окраине города, где есть прогулочные зоны, фонтаны, пляжи и рестораны.

Дербент

Дербент находится в Дагестане, это один из крупнейших городов республики. Он расположен на берегу Каспийского моря, на отрогах Табасаранских гор Большого Кавказа. Дербент считается самым древним городом России, первые поселения на этом месте археологи датируют IV тысячелетием до н.э., а современный город возник здесь в 438 году. В Дербенте прошлое переплетается с современностью, создавая уникальное сочетание традиции и модерна, а расположение на берегу Каспия позволяет путешественникам совместить городской и морской туризм.

© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"

Главная достопримечательность Дербента – цитадель Нарын-Кала, крепость VI века. Она расположена на скале, с ее смотровых площадок открывается вид на город и море, а внутри можно увидеть развалины дворца, подземные казематы и ханские бани. Самая старая мечеть России также находится в Дербенте – это Джума-мечеть, возведенная в VIII веке. Вход в мечеть свободный, но, поскольку это действующий религиозный объект, при посещении необходимо соблюдать дресс-код (платки для женщин можно взять на входе).

Чтобы погрузиться в атмосферу Дербента, туристы могут прогуляться по "старому городу". Это лабиринт узких улочек, где сохранился традиционный дух Востока, тут же можно приобрести сувениры. Набережная Дербента также очень колоритна: здесь оборудована пешая зона, есть несколько арт-объектов и скамейки для отдыха, расположена ротонда "Дербент-2000" – центральный и самый известный объект на берегу Каспийского моря в городе.

Магас

Один из самых необычных городов региона – Магас, столица Республики Ингушетия. Это один из самых молодых городов России, численность населения Магаса – чуть меньше 20 тыс человек.

Магас был основан в феврале 1994 года и изначально планировался как новая столица Ингушетии (прежде столицей была Назрань). Название города отсылает к столице древнего государства Алания, располагавшегося на Кавказе. Ранее существовавший город с таким названием был разрушен татаро-монголами в 1239 году, и основание современного Магаса было выбрано с учетом предполагаемого расположения древней столицы.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

На самом въезде в город установлены Аланские ворота, одна из самых узнаваемых достопримечательностей Магаса. Они выполнены в стиле традиционной ингушской башенной архитектуры в память об Аланской цивилизации прошлого. Важнейшая достопримечательность – Башня Согласия, стометровое здание, выполненное в том же, что и Аланские ворота, стиле. Внутри башни – музей, кафе, а на высоте 85 м есть смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на город и округу.

Строительство Магаса началось с Президентского дворца. Это здание с колоннами и позолоченным куполом привлекает туристов своим величественным видом. Другим грандиозным зданием Магаса, которое произведет впечатление на путешественников, является Соборная мечеть. Храмовый комплекс выполнен из светлого камня, а рядом с ним находится парк с фонтаном.

Нальчик

Столица Кабардино-Балкарской Республики Нальчик – один из самых ярких южных городов-курортов России. Нальчик находится в предгорьях Большого Кавказского хребта. Из-за того, что город окружен горами, здесь нет сильных ветров и умеренно жарко летом.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Как и Грозный, современный Нальчик был заложен в 1818 году генералом Ермоловым, однако считается, что и до этого здесь селились люди. В XIX веке здесь было военное поселение и слобода, статус города Нальчик получил в 1921 году, а в 1936 стал столицей Кабардино-Балкарской АССР.

В Нальчике есть разные возможности для отдыха. Один из крупнейших городских парков – Атажукинский сад, где есть несколько озер, зоопарк, аттракционы и многое другое. В центре парка – Зеленый театр, концертная площадка для проведения концертов и фестивалей. Главная улица города – Кабардинская. Это пешеходный проспект, где можно зайти в кафе или просто прогуляться в хорошую погоду и полюбоваться видами.

Одна из самых необычных достопримечательностей Нальчика – Соборная мечеть. Здание выполнено в футуристическом стиле, который прекрасно сочетается с национальным колоритом. Кроме того, в городе есть несколько интересных музеев, например, Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики и Музей изобразительных искусств, а также театры, ипподром и многое другое.

Также Нальчик является классическим бальнеологическим курортом. Туристы приезжают сюда не только для отдыха, но и из-за минеральных вод и лечебной грязи.

Пятигорск

Курорты Пятигорска не утрачивают своей популярности уже много десятилетий. Еще в начале XIX века император Александр I издал указ о необходимости устройства здесь минеральных вод, и с тем пор город стал излюбленным направлением для лечения и отдыха.

Пятигорск находится на Минераловодской предгорной равнине, это часть Ставропольского края, 19 января 2010 года город стал центром Северо-Кавказского федерального округа. Датой основания Пятигорска считается 1780 год, когда здесь была заложена Константиногорская крепость.

Главное природное богатство края и Пятигорска – горячие источники. Самое известная естественная локация в черте города – "Бесстыжие" ванны: расположенные на склонах скалы Машук вымоины наполнены водой, температура которой варьируется от +30°C до +45°C. Отсюда открывается вид на город и Эльбрус, но туристы должны учитывать, что вода здесь не проходит санитарную обработку.

Кроме того, в городе и его окрестностях есть несколько других мест, где можно отдохнуть у источников. Например, несколько бассейнов расположены в комплексах "Суворовский термальный источник №1", "Итальянские термы". Вокруг многих из источников выстроена современная туристическая индустрия, благодаря чему путешественники могут остановиться в отелях и домах отдыха, на территории которых находятся горячие воды.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Кроме минеральных источников, в городе также есть много других достопримечательностей и возможностей для отдыха. Отсюда можно отправиться в путешествие в горы, например, исследовать гору Машук или Бештау. В Пятигорске есть несколько парков, одним из самых интересных считается "Цветник".

Особенного внимания заслуживают достопримечательности, связанные с именем М.Ю. Лермонтова, а также с путешествиями Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, героев романа "12 стульев". Прогулка по историческим местам, связанным с именем поэта и злоключениями героев Ильфа и Петрова, может приятно дополнить отдых.

Кисловодск

Кисловодск имеет много общего с Пятигорском и также является одним из самых красивых и живописных городов Северного Кавказа. Кисловодск окружен горами, а климат здесь мягкий и теплый.

Датой основания города считается 1803 год, когда здесь была заложена Кисловодская крепость, название которой связано с изобилием углекислой воды "Нарзан" и в которой сегодня расположен краеведческий музей. Уже в царское время началось развитие Кисловодска-курорта, который не теряет своей популярности по сей день.

Один из крупнейших в Европе городских парков находится здесь – это Кисловодский национальный парк, где есть много самых разных достопримечательностей и прогулки по которому составляют неотъемлемую часть путешествия в этот город.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

В Кисловодске сохранилось большое количество исторических зданий. Многие из них расположены на Курортном бульваре, главной пешеходной улице – например, Нарзанная галерея и Главные нарзанные ванны.

Кроме того, Кисловодск часто становится стартовой точкой для путешествия на природу. Из города можно добраться до знаменитой горы Кольцо, Медовых водопадов на реке Аликоновке и других достопримечательностей.