Трамп спрогнозировал скорое подписание сделки с Ираном

Американский лидер считает, что иранское руководство пока не готово к заключению сделки с США, хотя и хочет этого.

Соединенные Штаты могут в обозримом будущем заключить соглашение с Исламской Республикой, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Мариетте, штате Джорджия.

По его словам, Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но пока не готов к этому.

При этом он подчеркнул, что когда США выступают с инициативой по ее заключению, Иран все время пытается поменять некоторые аспекты содержания соглашения.

"Я бы сказал, что они не готовы к заключению сделки, потому что каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее"

– Дональд Трамп

Но очень скоро иранское руководство будет готово, подчеркнул президет США.