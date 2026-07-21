Трамп спрогнозировал скорое подписание сделки с Ираном

Американский лидер считает, что иранское руководство пока не готово к заключению сделки с США, хотя и хочет этого.
Соединенные Штаты могут в обозримом будущем заключить соглашение с Исламской Республикой, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
Об этом он сообщил в ходе выступления в Мариетте, штате Джорджия.
По его словам, Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но пока не готов к этому.
При этом он подчеркнул, что когда США выступают с инициативой по ее заключению, Иран все время пытается поменять некоторые аспекты содержания соглашения.
"Я бы сказал, что они не готовы к заключению сделки, потому что каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее"
– Дональд Трамп
Но очень скоро иранское руководство будет готово, подчеркнул президет США.